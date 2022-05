Weltmarktführer für konventionelle U-Boote

Wir leben Werte wie Teamgeist, offene Kommunikation, einen respektvollen Umgang und unterstützen Sie dabei, eine gesunde Work-Life-Balance zu finden. Wir setzen auf Nachwuchsund Führungskräfte und bauen systematisch ihre fachlichen, methodischen und persönlichen Kompetenzen aus. Jedes Jahr werden zahlreiche talentierte Fachleute unabhängig von Geschlecht, Alter und Funktion, egal ob in Verwaltung oder Produktion, eingestellt und ausgebildet. Durch die verschiedenen Standorte und große Vielfalt an Abteilungen ist die Ausführung der Tätigkeit an verschiedenen Lokationen wie auch Bereichen möglich. Außerdem bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten, Betreuung durch einen Betriebsarzt und die Arbeitssicherheit, Mitarbeitenden-Rabatte, eine Betriebliche Altersvorsorge, faire Arbeitsbedingungen und weltweit wettbewerbsfähige Vergütungen an. In Ihrem Job bei thyssenkrupp profitieren Sie zudem von standortspezifischen Angeboten: Unsere Kantinen versorgen die Mitarbeitenden mit einem Brunch am Morgen und leckeren Gerichten zum Mittag. Außerdem haben alle Mitarbeitenden von thyssenkrupp Marine Systems die Möglichkeit, für einen geringen monatlichen Eigenanteil an dem Hansefit- Programm mit über 2.500 Verbundanlagen deutschlandweit teilzunehmen.Werden Sie ein Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft des Unternehmens.

thyssenkrupp Marine Systems GmbH

Gründungsjahr: 1838

Geschäftsführer:

Oliver Burkhard, Paul Glaser,

Bernd Hartmann,

Dr. Alexander Orellano

Mitarbeitende: 6.500

Werftstraße 112-114

24143 Kiel

Tel. 0431/700-0

Web: www.thyssenkruppmarinesystems.com

Mail: marinesystems@thyssenkrupp.com

Benefits:

- Betriebliche Altersvorsorge

- Kantine

- Fort-/ Weiterbildungsangebote

- Flexible Arbeitszeiten

- Homeoffice

- Gesundheitsmaßnahmen