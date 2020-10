75 Jahre Erhellendes von Elektro Lübke

Mit Ankerwickelei, Elektroreparaturen und Improvisationstalent eröffnet der junge Unternehmer seinen kleinen Laden im Knooper Weg 105: die Emil Lübke Elektrowerkstätten. Mit dem Handkarren zieht er durch die Stadt, repariert, was er in die Hände bekommt. Das macht er so erfolgreich, dass er Ende der 50er-Jahre ein größeres Geschäft im Lehmberg 9 beziehen kann. Elektromaterial, Elektrokleingeräte und die ersten wenigen Leuchten finden ihren Weg in die Ausstellungsräume. Damals wie heute liegt das Augenmerk dabei auf besonderen und außergewöhnlichen Stücken – und trifft den Geschmack der Kieler.

Anzeige

Die Inhaber der zweiten Generation, Bernd und Renate Lübke, reagieren darauf und vergrößern ihre Ausstellungsfläche. Das Unternehmen wächst und wird so groß, dass erneut ein Umzug ansteht. Diesmal ist es die Holtenauer Straße 19-21/ Ecke Lehmberg, die am 2. April 1974 Sitz von mittlerweile Elektro Lübke wird. Hier ist Platz für alles rund um das Thema Licht, Elektrokleingeräte sowie Wohnaccessoires, Kleinmöbel oder Dekoartikel. Elektroinstallation war und ist die zweite starke Säule im Betrieb. Im Schnitt sechs Monteure kümmern sich um die kleinen bis sehr großen Aufträge. Rundum sorglose Kunden sind Anspruch und Verpflichtung zugleich.

Zu diesem Konzept gehört auch die Ausbildung. Mehr als 80 Auszubildende sind im Laufe der Jahrzehnte im Unternehmen in ihr Berufsleben gestartet. Viele sind dem Betrieb langjährig treu geblieben und begleiten die Kunden oft über viele Jahre. Vom gleichen Lampenfieber gepackt ist auch das heutige Inhaberpaar Bernd Peter und Angelika Lübke. In der Holtenauer Straße 15-17, in die das Unternehmen im Jahr 2004 umgezogen ist, ist Raum für neue Leuchten und neue Ideen, die die Mitarbeiter mit Kompetenz und jeder Menge Herzblut vermitteln.

Wenn auch Trends und Technik die Leuchtenwelt in 75 Jahren revolutioniert haben, eines ist seit Jahrzehnten im Hause Lübke immer gleich geblieben: die Begeisterung für gutes Licht und schöne Leuchten.

Elektro Lübke

Holtenauer Straße 15-17, Kiel

Tel. 0431/567479

www.elektro-luebke.de