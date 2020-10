Ein Zuhause … so wertvoll wie nie zuvor

Seit mehr als 40 Jahren – mittlerweile in der 2. Generation – hat sich die BÖTTCHER HAUS – EXCLUSIV GMBH darauf spezialisiert, individuell vom Architekten geplante Häuser erstellen zu lassen. Die Maxime „Geht nicht, gibt’s nicht!“ von Firmengründer Wolfgang Böttcher bildet seit jeher das Arbeits-Fundament und des damit verbundenen Erfolgs. Aus diesem Antrieb heraus ist in den 40 Jahren ein Qualitätsdenken entstanden, das sich auch im Logo-Claim „Leben mit Qualität“ wiederfindet. Deshalb garantieren wir eine professionelle Baubegleitung sowie die Verarbeitung hochwertiger Materialien durch erfahrene und ortsansässige Fachunternehmer.

Diese Nähe zum Kunden findet man nur bei einem regionalen Familienbetrieb“, so Sandra Böttcher, die als Geschäftsführerin die Geschicke des traditionsreichen Familienbetriebs lenkt. Eine Nähe, die auch nach Schlüsselübergabe nicht aufhört, denn die Firma BÖTTCHER gewährt ihren Kunden ein lebenslanges Beratungsrecht. Die von den BÖTTCHER HAUS-Architekten individuell geplanten Häuser sind gebaute Dokumente, den Bauherren-Wunsch von den eigenen vier Wänden möglichst perfekt wahr werden zu lassen. Dieser Herausforderung stellt sich das Team um Sandra Böttcher jeden Tag passioniert aufs Neue. „Jedes Hausobjekt ist so einzigartig wie die Menschen, die es später bewohnen. Auch die optimale Hausplanung auf dem jeweiligen Grundstück mit seinen kleinen und größeren Herausforderungen gehört dazu und ist zu 100 Prozent individuell. Unsere Kunden brauchen sich keinen Typenhaus-Zwängen zu unterwerfen oder große Kompromisse einzugehen, sondern bekommen genau auf sie zugeschnittene Planungen und Umsetzungen“, so Sandra Böttcher.

Ein weiterer wichtiger Punkt, sich für ein BÖTTCHER-Haus zu entscheiden, ist auch die Sicherheit, die die Bauherren von der Planung an über die Bauphase bis zur Schlüsselübergabe haben. Am Immobilienmarkt ist ein ständiges Kommen und Gehen. Doch BÖTTCHER HAUS – EXCLUSIV ist ununterbrochen seit 1979 als Bauträger am regionalen Markt und verfügt sowohl über eine ausgezeichnete Branchenexpertise als auch über eine ausgezeichnete Bonität. „Wir wollen nicht zwanghaft expandieren, sondern möchten zukünftig weiterhin solide und kreativ individuelle Wohn- bzw. Arbeits-(t)räume bauen und den Kunden ein neues Zuhause erschaffen. Dazu zählen neben Einfamilienhäusern auch der Mehrfamilienhausbau und für Investoren der Bau von Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien“, gibt Sandra Böttcher den Kurs für die Zukunft an – und der steht wie die Häuser auf festem Fundament.

Vertrauen Sie auf BÖTTCHER HAUS und lassen sich umfangreich beraten: …denn noch nie war ein Zuhause (beruflich wie auch privat) so wertvoll wie in diesen Zeiten.

BÖTTCHER HAUS – EXCLUSIV GmbH

Rotenhofer Weg 1

24109 Melsdorf

E-Mail: hallo@boettcher-haus.de

www.boettcher-haus.de