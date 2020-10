Eine rundum saubere Leistung

Der Schlehenkamp in Elmschenhagen ist seit jeher Stammsitz des Familienunternehmens, das heute von Sina Birck in vierter Generation geführt wird. „Wir sind hier fest verwurzelt und profitieren von der zentralen Lagen und guten Erreichbarkeit durch die Nähe zur B76 und B404“, erklärt die Geschäftsführerin.

Über 300 Mitarbeiter sind heute für die Firma Guttau im Einsatz und setzen das breit gefächerte Leistungsspektrum um. Dazu zählen neben der laufenden Reinigung von Objekten aller Art auch Glas- und Fensterreinigung, ein Hausmeister-Service, Winterdienst und Gebäudesanierung, Raumtextilreinigung, Fassaden-, Bau- und Grundreinigung sowie Puraqleen. Viele der gewerblichen und privaten Kunden halten Guttau seit Jahren die Treue und wissen den umfassenden Service und die Zusammenarbeit mit persönlichen Ansprechpartnern sehr zu schätzen. „Die Basis unseres Erfolges sind unsere Mitarbeiter. Sie sind serviceorientiert, engagiert, freundlich und fachlich kompetent“, betont Sina Birck nicht ohne Stolz. „Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter. Zudem machen wir uns für unseren Nachwuchs stark, bieten eine qualifizierte Ausbildung und sind bemüht, unsere Führungskräfte aus den eigenen Reihen aufzubauen.“

Auch mit über 90 Jahren hat die Firma Guttau die Zukunft also fest im Blick, auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft: Der Fachbetrieb arbeitet grundsätzlich mit umweltschonenden Reinigungsverfahren, der Fuhrpark wird nach und nach auf Hybridfahrzeuge umgestellt und das Warmwasser am Firmensitz wird durch Solarthermie erzeugt. Ob für die Kunden oder für die Umwelt – die Firma Guttau überzeugt mit rundum sauberer Leistung. Die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum, doch dem Standort Elmschenhagen wird die Treue gehalten. „Wir möchten uns hier vor Ort weiterentwickeln und wachsen. Zudem werden wir uns auch künftig als Mitglied im HIP Handels- und Industriepark Wellsee einbringen und örtliche Einrichtungen unterstützen“, versichert Sina Birck.

