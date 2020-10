In der Küche schlägt das Herz des Hauses

1997, als Sohn Michael Muhlack das Unternehmen übernahm, war aus dem einstigen Funktions- bereits ein Mehrzweckraum geworden. Maßgeschneiderte Möbel und technische Neuerungen wie Mikrowelle und Induktionsherd brachten selbst die Männer an den Herd. Inzwischen ist das einstige Stiefkind zum Lieblingsort des Hauses geworden. Hier trifft sich die Familie zum Essen, Klönen und Arbeiten. Für Nachbarn ist sie erste Anlaufstelle, hier wird mit Freunden gekocht, und mehr als eine Party endet zwischen Pötten und Pannen.

Doch wo einst Standard war, gilt heute Individualität. Umso wichtiger ist bei Planung und Ausführung der Wunschküche eine professionelle Begleitung. Traditionell nehmen die Mitarbeiter von Muhlack Küchen das Thema geradezu persönlich, frei nach dem Motto: Sie wünschen, wir liefern. Und weil seit Dezember 2018 Christian Pahlke, Inhaber des Malereibetriebes Günther Witt GmbH, geschäftsführender Gesellschafter ist, können sämtliche für den Einbau einer neuen oder den Umbau einer alten Küche erforderlichen Gewerke sogar aus einer Hand angeboten werden, seien es nun Maler-, Elektro- oder Trockenbauarbeiten.

Premiumküchen und Top-Service, das war und ist das Markenzeichen im Hause Muhlack. Vor 14 Jahren ist ein weiterer Baustein hinzugekommen: das Eventstudio. Hier können geladene Gäste, Freundeskreise, Bürogemeinschaften oder Privatpersonen einen ganz besonderen Abend erleben. Im modernsten Küchenambiente und ausgestattet mit allem, was die Branche an technischen Finessen hergibt, stehen die Gäste oftmals selbst am Herd und entdecken unter professioneller Anleitung die ganze Welt des Kochens und Genießens. Mit Christian Pahlke wurde dieses Konzept sogar noch ausgeweitet und verfeinert. Das zeigt sich auch im Markenlogo, das überarbeitet und um den Zusatz „KielerKüchenKultur“ ergänzt wurde. In der Zukunft sollen diese Abende wieder stattfinden, die coronabedingt ein wenig pausieren mussten. Denn eines haben die vergangenen Monate auch gezeigt: In schwierigen Zeiten entdecken die Menschen die Liebe zum Kochen wieder ganz neu.

