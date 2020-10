Spezialist mit Allrounderqualitäten

Heinrich Muhlack führte das Unternehmen durch die Kriegswirren und baute es kontinuierlich aus. Ende der 50er-Jahre entstand dann im Zuge des Wechsels in der Fensterfertigung von Holz auf Metall eine eigene Metallbauabteilung. Nach verschiedenen Standorten zog das Unternehmen Ende der 60er-Jahre in den heutigen Firmensitz in Kiel-Hassee.

Mit der Übernahme des väterlichen Betriebes 1972 durch Horst Muhlack wurde der Ausbau und die Weiterentwicklung des Betriebes fortgesetzt und zunehmend auf Arbeiten für gewerbliche Kunden ausgerichtet. Muhlack war einer der ersten Tischlereibetriebe in Norddeutschland, die sich Anfang der 80er-Jahre mit der damals neuartigen CNC Maschinentechnik ausstattete und so auch große Projekte im In- und Ausland bewältigen konnte.

Das Know-How und die hauseigene Kompetenz aus der Holz- und Metallbe- und verarbeitung, die große Fertigungstiefe und ein schlagkräftiges Team in Beratung, 3-D Visualisierung, Planung und Produktion bildet die Grundlage dafür, die Kunden in kleinen und komplexen Projekten umfassend mit „auf Maß“ geschneiderten Lösungen zu begeistern. Fertigung, Lieferung und Montage – alles aus einer Hand. Diesem Anspruch fühlt sich auch der heutige Inhaber Kay Muhlack verpflichtet, der den Familienbetrieb im Jahr 2000 zunächst mit seinem Bruder Axel übernahm und seit 2007 nunmehr in dritter Generation als alleiniger Geschäftsführer leitet.

Über alle Entwicklungen des Unternehmens hinweg ist Leitbild des Unternehmens, die über die Jahre gewonnenen zahlreichen Stammkunden zuverlässig und flexibel bei ihren Projekten zu unterstützen. Das Unternehmen baut dabei auf einen starken Mitarbeiterstamm, von denen viele bereits sehr langjährig im Unternehmen sind und deren Väter und Großväter schon zum Teil hier beschäftigt waren. Die soziale Verantwortung wird auch in Sachen Ausbildung großgeschrieben. Seit 1931 wurden über 400 Auszubildende in drei verschiedenen Berufen ausgebildet, und aktuell sind die Ausbildungsjahrgänge insgesamt mit 14 Azubis besetzt. Muhlack Kiel beschäftigt heute 56 Mitarbeiter/Innen. Das breit gefächerte und aufeinander abgestimmte Leistungsspektrum des Unternehmens Muhlack Kiel setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:

Tischlerei: Möbel-, Einzel- und Objekteinrichtungen von der Standard-Schrankwand bis zum exklusiven Empfangstresen; Ausbau von Ladengeschäften, Kantinen- und Gastronomiebetrieben; Anfertigung von Shop in Shop-Lösungen; Promotion- und Displaymöbel; Herstellung von Einzel- und Systemvitrinen für Messen, Ausstellungen und Museen.

Metallbau: Fertigung von Tür-, Fenster- und Fassadenelementen überwiegend aus Aluminium und Stahl; Trennwandelemente, Rauch- und Brandschutztüren sowie deren Wartung, Blech- und Profilverarbeitung aus verschiedenen Materialien.

Mobile Systemtresen: Ein modulares, hoch flexibles und mobiles Bar- und Tresensystem für Gastronomie, Messe, Promotioneinsätze mit dem Markennamen „G-Rack“. G-Rack Module wurden bisher weltweit bereits an Kunden in 35 Ländern ausgeliefert.

Raumakustik: Verbesserung der Raumakustik und Reduzierung von Nachhall/Lärm durch Produkte, die raumakustische Probleme effektiv, attraktiv und wirtschaftlich lösen und sich in bestehende Einrichtungen einfügen. Dafür verwendet Muhlack Produkte aus eigener Entwicklung (Akustikbild), aber auch standardmäßig am Markt vorhandene Schallabsorber.

