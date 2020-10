Teppichhaus Dr. Ali Taghizadeh in 2.ter Generation in Rendsburg

Das Geschäft wurde 1974 vom Namensgeber Dr. Ali Taghizadeh gegründet und ist mitlerweile mit zwei Standorten in Rendsburg und Flensburg eine Institution, wenn es um die fachgerechte Aufarbeitung, Restaurierung und Reparatur von Teppichen geht. Dabei werden ganz nach traditioneller Art und Weise ausschließlich rein natürliche Materialien verwendet. Das Erfolgsrezept: „Wir bieten unseren Kunden preiswerten Service in bester Qualität und verzichten bewusst auf Scheinrabatte und unsersiöse Lockanbegote. Unser Service ist Vertrauenssache", betont Inhaber Morad Gerd Taghizadeh. Mehr als 4.000 zufriedene Kunden aus ganz Deutschland, darunter viele Stammkunden aus Schleswig-Holstein und Dänemark, nutzen den kostenlosen Hol- und Bringdienst und schätzen die persönliche und fachliche Beratung, mit der Familie Taghizadeh überzeugt. Eine große Auswahl an erstklassigen Teppichen zum Kauf runden das Portfolio ab.

Teppichhaus Dr. Ali Taghizadeh e.K.

Kirchenstraße 7

24768 Rendsburg

Tel. 04331/28907

www.dr-ali.de