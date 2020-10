Traditionsbewusst und zukunftsorientiert

Aus der Tischlerei wurde ein Möbelhandel, den Günter und Inge Janz im Verlauf stetig erweiterten. Heute leiten die Geschwister Robert Janz und Christiane Janz-Schnack in dritter Generation den Familienbetrieb als einen der wenigen noch inhabergeführten Möbelhändler in Schleswig-Holstein, der trotz seines Wachstums der Region immer treu geblieben ist – lokal verwurzelt, aber immer am Puls der Zeit. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und haben in den letzten Jahren immer wieder in die Zukunft unseres Unternehmens investiert“, erklären Christiane Janz-Schnack und Robert Janz. Möbelhaus und Küchenhaus präsentieren sich heute samt Außendarstellung frisch und zeitgemäß.

Kunden aus dem Raum Kiel, Plön, Eckernförde und darüber hinaus schätzen die Kompetenz und Erfahrung der Familie Janz. In der großen Ausstellung finden sie Qualitätsmöbel für jeden Geschmack und Geldbeutel, und das Ganze mit einem guten Gefühl. Alle Kunden profitieren beim Kauf vom Rundum-Sorglos-Service – angefangen bei der persönlichen Beratung durch die Einrichtungsspezialisten über den fachgerechten Aufbau durch Tischler-Fachpersonal bis hin zum Service nach dem Kauf. Das alles ist in den Vollservice-Preisen bereits inklusive!

Die Profis von Küchen Janz planen zudem ganz nach Kundenwunsch die neue, maßgeschneiderte Einbauküche. Ob klassisch-funktionell, Design- oder Landhausküche – in der Ausstellung findet sich reichlich Inspiration. Seit Kurzem steht neben der Beratung im Küchenstudio oder beim Kunden zu Hause auch ein weiterer Komfort-Service zur Verfügung, der eine Beratung per E-Mail, telefonisch und per Video-Chat ermöglicht und so lange Anfahrtswege erspart.

Seit 2017 ist Möbel Janz Interliving-Partner und zählt damit zu einem Verbund von 50 Einrichtungshäusern deutschlandweit, die sich einem hohen Maß an Qualität, Beratung und Service verschrieben haben. Dass sich das hohe Engagement und die Kundennähe auszahlen, zeigt die jüngste Auszeichnung: Zum dritten Mal in Folge wurde Möbel Janz vom „Service-Inspektor“ für seine hervorragenden Leistungen prämiert. In der anonymen Kundenumfrage des unabhängigen Meinungsinstituts wurden die Beratungsqualität, das Sortiment und die Atmosphäre im Haus, die Auftragsabwicklung und Auslieferung sowie die Freundlichkeit bewertet und in diesem Jahr mit der Note 1,4 prämiert. Über 92 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie wieder bei Möbel Janz kaufen würden – eine schöne Anerkennung und ein guter Ansporn für den weiteren Weg zum 100-jährigen Firmenjubiläum.

Möbel Janz

Schönberger Landstraße 59-61,

24232 Schönkirchen

Tel. 04348/91700

www.moebel-janz.de

www.kuechen-janz.de