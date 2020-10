Wir nehmen Ihr Anliegen persönlich

Für Malermeister Günther Witt, der 1982 seine Firma gründete, waren dagegen energetische Dämmung oder die Gestaltung von Wänden und Böden mit aufwendigsten Techniken und Materialien noch überhaupt kein Thema. Als Axel Pahlke 1999 den Betrieb übernahm, sah das schon deutlich anders aus. Das Spektrum der Arbeiten des Malereibetriebes war breiter geworden. Dieses hat sich für die Günther Witt GmbH noch einmal erheblich erweitert, seit Christian Pahlke nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahr 2005 mit gerade einmal 24 Jahren die Geschäftsführung übernommen und ein Jahr später seinen Meister als Maler und Lackierer gemacht hatte. Wieder ein Jahr später packte er mit seinen Mitarbeitern Kisten und Kartons und zog von der Calvinstraße in die Barkauer Straße, in der er ein altes Meiereigebäude erworben und umgebaut hatte. 15 Jahre ist der Sprung in die Selbstständigkeit für Christian Pahlke jetzt her. In dieser Zeit hat er das Unternehmen kontinuierlich auf- und ausgebaut. Waren es anfangs fünf Mitarbeiter, beschäftigt der Betrieb heute 40 Männer und Frauen. Darunter sind zwei weitere Meister und sieben Auszubildende inklusive eines weiblichen Lehrlings – durchaus eine Seltenheit in diesem Beruf.

Die Bandbreite der angebotenen Leistungen spannt heute einen weiten Bogen von Maler- und Lackierarbeiten bis hin zu kompletten Sanierungen, die mit Partnern ausgeführt werden. Dazu passt, dass Christian Pahlke im vergangenen Jahr mit dem Erwerb des Traditionshauses Muhlack Küchen GmbH zwei Gewerke vereint hat, die nahtlos ineinander fließen und für Synergien sorgen. Für den Kunden bedeutet dieses Netzwerk kurze Wege und Kompetenz aus einer Hand, denn sie haben nur einen Ansprechpartner. Jahreslanges Know-how und Leidenschaft sind die Voraussetzungen, mit denen das Traditionsunternehmen eine Vertrauensbasis bei seinen Kunden aufgebaut hat. Dazu kommt eine hohe Fachkompetenz, die durch regelmäßige Fortbildungen, insbesondere für komplizierte Arbeiten, auf sehr hohem Niveau gehalten wird. Aus dem Wissen, dass für die Kunden jedes Projekt ganz individuell und besonders ist, hat sich auch der Leitfaden für die Günther Witt GmbH herausgebildet: „Wir nehmen Ihr Anliegen persönlich“.

Günther Witt GmbH Malereibetrieb

Barkauer Straße 93, 24145 Kiel

Tel. 0431/61132

www.ihr-maler-in-kiel.de