Hugo Hamann: 125 Jahre Bürokultur

Digitale Active-Boards, Online-Konferenzen oder Hybrid-Veranstaltungen: Was heute zum Alltag des Unternehmens gehört, hätte sich Hugo Hamann wohl nicht träumen lassen, als er 1896 sein Unternehmen gleichen Namens mit einem Bürofachgeschäft in der Holtenauer Straße gründete. Heute, 125 Jahre später, ist die Unternehmensgruppe Hugo Hamann im Verbund mit Heinr. Hünicke und Jacob Erichsen mit über 500 Mitarbeitern an acht Standorten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich tätig.

Anzeige

Neben seiner herausragenden Marktstellung ist die Firmengruppe auch als bedeutender Ausbildungsbetrieb für diverse kaufmännische und technische Berufe bekannt. In Kiel kennt jeder die Fachgeschäfte für feine Schreibkultur, Bürobedarf und Künstlerbedarf. Doch besonders stark ist das Unternehmen im Business-Bereich aufgestellt: Hochwertige Office-Möbel, innovative Medientechnik und Dokumentenmanagement sowie klassischer Bürobedarf sind nur ein Teil des Allround-Programms, wenn es um die Komplettausstattung eines modernen und erfolgreichen Büros geht – immer in Verbindung mit fachkundiger, individueller Beratung für den Kunden.

In seinem Bürozentrum in der Droysenstraße 21 macht Hugo Hamann technische Produkte erlebbar und bietet eine der größten Ausstellungen für Büroeinrichtung in Norddeutschland. Der Erfolg am Markt gibt dem Unternehmen recht. Durch den konsequenten Ausbau seines Produkt- und Leistungsportfolios an allen Standorten des Unternehmens ist Hugo Hamann jederzeit in der Lage, zeitgerechte und innovative Lösungen und Dienstleistungen, inklusive Beratung und Planung, für nahezu alle Bereiche der Büro- und Arbeitswelt, inklusive Homeoffice, anzubieten. „ Hugo Hamann ist einer der großen Arbeitgeber in Kiel und mit seinem Produktportfolio und seinen Kernkompetenzen, vom Einzelhandel bis hin zu komplexen IT-Projekten, für die Zukunft bestens aufgestellt. Als Familienunternehmen sind wir sehr stolz auf die überdurchschnittliche lange Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter*innen, denen wir auch in schwierigen Zeiten immer zur Seite stehen“, sagt Kristine Löchner-Sothmann, Hauptgesellschafterin der Firmengruppe Hugo Hamann.

Mit dem Bau und der Inbetriebnahme eines hochmodernen Logistikzentrums in Melsdorf bei Kiel trägt Hugo Hamann den Veränderungen im Markt und dem Interesse seiner Kunden an einer großen Auswahl schnell verfügbarer Büroverbrauchsgüter Rechnung. Das neue Logistikzentrum, in dem mehr als 25.000 verschiedene Artikel täglich verfügbar sind, hat eine Größe von 12.000 m² und liegt direkt an der Autobahn A210. Kernstück des Logistikzentrums ist ein hochmodernes Autostore-Lager mit zukunftsweisender Roboter-Technik. Die Bewirtschaftung erfolgt zusammen mit einem kompetenten und leistungsfähigen Dienstleister mit entsprechendem Wachstumspotential. Das Fachgeschäft „husens“ in der Holtenauer Straße steht bei Hugo Hamann für exklusives Einrichtungsdesign im privaten oder geschäftlichen Bereich. Mit wechselnden Ausstellungen und einer durchdachten Auswahl an Exponaten schafft das „husens“ einen Raum der Inspiration für die Wohlfühlatmosphäre zu Hause oder im Büro – hier können Ideen Gestalt annehmen. Ausgebildete Inneneinrichter*innen beraten über die reine Möblierung hinaus auch bei Farbgebung, Licht- und Bodengestaltung.

Auch die soziale Verantwortung wird bei Hugo Hamann großgeschrieben: Die Christof-Husen-Stiftung ist als gemeinnützige Körperschaft stille Gesellschafterin des Unternehmens. Ziel ist es, junge Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung im Alter bis zu 25 Jahren dort zu unterstützen, wo Lebenshilfe nottut, der Staat aber etatmäßig nicht helfen kann.

Hugo Hamann GmbH & Co. KG

Droysenstraße 21, 24105 Kiel

Tel. 0431/5111-1

www.buerokompetenz.de