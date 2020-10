Individuelle Schönheit unterstreichen

„Seit fast 30 Jahren streben wir danach, das zu ändern. Schließlich beugt ein perfekt sitzender BH nicht nur körperlichen Leiden wie Rückenschmerzen vor, er ist auch das Fundament einer jeden Garderobe.“ Genau an dieser Stelle setzt das Team mit seiner fachlich kompetenten Beratung an. Egal ob kleine oder große Cups, was nicht passt, wird passend gemacht. Da haben die Fachfrauen ihre Tricks und verhelfen so jeder Kundin zum richtigen BH. Zauberwort Brafitting: Das Augenmerk liegt weiterhin auf Dessous, doch hat sich das Sortiment über den Fashionbereich erweitert. Monika Förstenberg und Jasmin Krätschmann beraten mit und ohne Termin und kleiden die Damen von Kopf bis Fuß ein. Ebenso können Freundinnen-Treffen gebucht werden, die immer großen Anklang finden. Langlebige Qualität sowie Ökostandards sind ein Muss. Die Organisation ,,peta“ hat einem Label sogar ein vegan-Zertifikat vergeben. Es darf also mit ruhigen Gewissen geshoppt werden.

Förstenberg Lingerie

Kehdenstraße 4, Kiel

Tel. 0431/565060

www.foerstenberg.de