Mit ganzem Herzen Landwirtschaft

Das historische Gebäude mit Reetdach ist bis heute das Herzstück des Hofes. Als die heutigen Inhaber Bernd und Dörte Steffen in den 1990er-Jahren den Betrieb übernahmen, bauten sie die Herstellung, Produktvielfalt und Direktvermarktung weiter aus. Fast alle geschlachteten Tiere stammen heute vom eigenen Hof, bekommen Getreidefutter aus eigenem Anbau und werden in der professionellen Schlachterei verarbeitet. Über 30 Angestellte stellen hier alles Leckere rund um Schinken und Wurst her. „Der freundliche Kontakt zu jedem einzelnen Kunden ist dabei immer die Grundlage – auf jedem Wochenmarkt, aber auch in unseren Ladengeschäften in Kiel, Heikendorf, Lütjenburg und Preetz und jeden Freitag direkt auf dem Hof“, betont Bernd Steffen.

Hof Steffen

Dorfteich 2, 24253 Muxall

Tel. 04348/343

www.steffen-muxall.de