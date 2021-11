Vor allem Senioren, für die der Alltag zunehmend zur Herausforderung wird, müssen sich nicht selten der unangenehmen Entscheidung zwischen der Belastung ihrer Angehörigen oder einem Leben im Pflegeheim stellen. Home Instead Seniorenbetreuung arbeitet als führender, deutschlandweit tätiger Betreuungs- und Pflegedienst mit einem neuartigen Betreuungskonzept, das diese Entscheidung erleichtert. Das Gesicht des Alterns verändern – das ist der Anspruch von Home Instead in Deutschland. Die pflegende Großfamilie gibt es heute kaum noch. Das sorgt für eine echte Lücke, wenn es um die Betreuung älterer Menschen geht. Das Konzept von Home Instead füllt die Lücke und gibt Senioren die Chance, selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu altern. Weitere Informationen dazu bei:

Home Instead Kiel

Familien- und Seniorenbetreuung Kiel GmbH

Holtenauer Straße 94

Tel. 0431/12 87 60 38

Fax: 0431/12 87 60 97

kiel@homeinstead.de