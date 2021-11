Bücher sind unsere Leidenschaft

Besonders beliebt ist der neue Tolino Vision 6! Mit seinem 7 Zoll großen Display sorgt er für noch mehr Lesevergnügen und bietet noch mehr Platz für Ihre Geschichten. So genießen Sie auch bei großen Schriftgrößen noch mehr Text auf einer Seite. Unsere Bestselle- Liste zu Weihnachten: Kirsten Boie: Für immer Sommerby ab 10 Jahren; Wechterowicz: Die kleine Eintagsfliege ab 4 Jahren; Colm Toibin: Der „Zauberer"; Jussi Adler-Olsen: Natrium Chlorid; Abulafia: Das unendliche Meer; Jones: A greener way to cook. Wir freuen uns auf Sie in der Holtenauer Straße.

H. Hugendubel GmbH & Co.KG

Holtenauer Straße 114/116

Tel. 0431/79937155

www.hugendubel.de