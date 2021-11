Edle Furoshiki-Tücher statt Geschenkpapier

Statt Papier werden die Geschenke in dekorative Furoshiki -Tücher gewickelt. Die quadratischen Tücher sind aus zertifizierter Baumwolle und in drei verschiedenen Größen erhältlich. Sogar Weinflaschen lassen sich damit verpacken. Japaner verbinden damit Minimalismus und Funktion. Wer seine Weihnachtsgeschenke so verpackt, schenkt gleich zweimal und tut zusätzlich noch Gutes für die Umwelt. Die Tücher kann man später zum Wiederverpacken oder sogar als Halstuch verwenden. Und wer seine Geschenke noch ein wenig aufhübschen möchte, für den ist das natürlich abbaubares Kräuselband aus 100% Cotton in vielen verschiedenen Farben die richtige Wahl.

