Filmgenuss verschenken: Kino-Gutscheine vom Studio

Diese werden stilecht mit einer Geschenkkarte in einer Popcorntüte verpackt und sind für Tickets und Verzehr einsetzbar. Der Betrag ist selbstverständlich frei wählbar. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, online Gutscheine zu kaufen. Alle Infos zum Gutscheinkauf finden Sie unter www.studio-filmtheater.de/kino-gutscheine. Auch im Programm wird es im Studio festlich: Am 6. Dezember ist Kinolaustag – eine besondere Aktion für Kinder. So finden am 5. Dezember um 14 Uhr und am 6. Dezember um 16 Uhr Vorstellungen von „Weihnachten im Zaubereulenwald“ (Familienfilm aus Estland, 95 Min. / FSK 0) statt; außerdem können Kinder ihre Stiefel im Kino abgeben und sie dann vom Kinolaus befüllt wieder abholen. Tipp für einen perfekten Kinolaustag: Stiefel abgeben, „Weihnachten im Zaubereulenwald“ anschauen, Stiefel wieder mitnehmen.

Studio - Filmtheater am Dreiecksplatz

Wilhelminenstraße 10

Tel. 0431/98 28 101

E-Mail: kino@studio-filmtheater.de

www.studio-filmtheater.de