Glanzlichter – Die Leuchte Eclisse von Artemide

Die innere Halbkugel mit dem Leuchtmittel lässt sich in die äußere hineindrehen, sodass die Leuchtkraft variabel einstellbar ist. Die Mechanik ist gewissermaßen ein Vorläufer des heutigen Dimmers – spielerisch lassen sich so die Mondphasen von Neu- bis Vollmond simulieren. Die Form ist typisch für das italienische Design der 60er-Jahre.

Eclisse ist in vielen Designmuseen ausgestellt und Bestandteil der "Artemide Masters' Pieces"-Kollektion. Die neuen Farbvarianten Gold, Kupfer, Chrom und Schwarz betonen die Zeitlosigkeit dieser Leuchten-Ikone, die sich als Glanzlicht und Sammlerstück in jedes stilvolle Ambiente einfügen. 195,00 Euro.

Elektro Lübke

Holtenauer Straße 15-17

Tel. 0431/567479

www.elektro-luebke.de