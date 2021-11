Nikolausaktion der Holsten-Apotheke

Nach drei Generationen der Familie Schwarte legte Dr. Maria Schwarte am 1. September die Geschicke der Holsten-Apotheke in die Hände der Familie Grund. Das Ehepaar Matthias und Lina Grund führt nun die Unternehmenshistorie fort. „Die Holsten-Apotheke ist seit jeher für das außergewöhnliche hohe Beratungslevel und das freundliche sowie kompetente Team bekannt. An diesen Parametern wollen und werden wir nichts ändern. Das heißt für alle Kundinnen und Kunden, dass sie dieselbe Service-Expertise von der bekannten Belegschaft erwarten können", erläutert Matthias Grund. Und für die Kleinsten haben die Grunds natürlich auch eine freudige Nachricht: Wenn Kinder bis zwölf Jahre jetzt ihren Schuh oder Stiefel in der Holsten-Apotheke abgeben, können sie diesen an Nikolaus gefüllt mit kleinen Überraschungen abholen.

Holsten-Apotheke

Holtenauer Straße 114a

Tel. 0431/563060

www.holsten-apotheke-kiel.de