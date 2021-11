REIFENSTEIN erweitert mit einer neuen Lederhose seine umfangreiche Kollektion

Jetzt hat Lenhard Reifenstein seine Kollektion an Velours-Lederhosen, die absolut neuartig ist, um ein weiteres Modell ergänzt. Das eigens hierfür entwickelte Verfahren ohne auftragende Nähte (seamless) macht diese Hose zu einem ultimativen Lieblingsteil, leicht, soft, anschmiegsam und superbequem. Passform und perfekter Sitz erklären sich von selbst. Die umfangreiche Farbauswahl hat es so noch nicht gegeben und bietet neben leuchtenden Farben wie frischem „Krokus"-Gelb, elegantem „Pool"-Blau, sattem „Sorbet"-Pink oder festlichem „Weihnachts"-Rot auch eine weite Range an gedeckten Tönen. So genießt die Trägerin das einzigartige Gefühl, ein eigens für Sie angefertigtes Einzelstück zu tragen. Das Besondere: Alle Hosen sind aus Waschleder gefertigt und können somit ganz bequem in der Waschmaschine gewaschen werden. „Man möchte gar nichts anderes mehr tragen", erklärte eine begeisterte Kundin, eine andere behielt die Hose gleich an. Feinste Handwerkskunst aus dem Meisteratelier – hier trifft Fachkompetenz auf modischen Zeitgeist.

