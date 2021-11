Rundum gut betreut – Ihr ambulanter Pflegedienst HDU

Das Hilfswerk der Deutschen Unitarier e.V. bietet seine ambulanten Dienste im Kieler Stadtgebiet an. „Wir nehmen uns für die Betreuung unserer Kunden die Zeit, die sie brauchen. Pflege und Betreuung heißt für uns, jeden Tag das sein Bestes zu geben. Unser Ziel ist es, die Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit der Pflegenden zu fördern und bestenfalls wieder herzustellen. Das Wohlbefinden aller liegt uns dabei am Herzen. Wir übernehmen nicht nur die pflegerischen Versorgungsleistungen, sondern kümmern uns auch um organisatorische Belange, die in einem Pflegefall auf die Angehörigen zukommen. Eine spontane, unkomplizierte Hilfestellung sowie der liebevolle Umgang mit dem Menschen stehen bei allen Fragen und Sorgen im Mittelpunkt unserer Arbeit. An dieser Stelle wünschen wir allen unseren Kundinnen und Kunden ein schönes Weihnachtsfest verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr. Wir sind an Ihrer Seite.“

HDU

Beselerallee 40

Tel. 0431/8868414

www.hdu-kiel.de