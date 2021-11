„Schmuckstücke sind wie kleine Kunstwerke. Oft entfaltet sich die Schönheit erst in Verbindung mit dem Menschen, der es trägt. Gemeinsam mit dem Kunden entstehen oft besondere Kreationen“, so das Team vom Goldschmiedepunkt. Auch der Umweltgedanke spielt in der Firmenphilosophie eine entscheidende Rolle. Es werden ausschließlich recyceltes Gold und Silber verarbeitet und deshalb gerne Altgold und -silber angekauft.

Goldschmiedepunkt

Holtenauer Straße 59a

Tel. 0431/565947

www.goldschmiedepunkt.de