Schuhe sind unsere Leidenschaft ...

Besonders beliebt ist das Model der Gummistiefel von Kieler Botten „Strandläufer“ für Damen in den Größen 36-42 sowie das Modell „Angler“ für Herren in den Größen 41-46. Entworfen in Kiel und hergestellt in Italien, sind sie in vielen Farben erhältlich und die idealen Schuhe für Stadt, Land und Strand. Besonders bequem mit Wechselfußbett und einer guten Passform. In Kiel erhältlich bei Joyas und Frau Beta ab € 59,90. Und wer von den Kieler Botten nicht genug bekommen kann, für den hat Joyas jetzt Segelschuhe und Sneaker ganz neu im Programm.

Joyas

Holtenauer Straße 73

Tel. 0431/577816

www.joyas.de