Entspannen mit Hjortø

Auch in Relaxposition: So ist die Kopfstütze etwas nach vorn schwenkbar, wenn man den Rücken nach hinten neigt – manuell oder gegen Aufpreis auch motorisch. Aus vielen Ledern, Farben oder Stoffen kann man wählen. Genauso auch, ob die Korpusschale wie abgebildet in Holz, farbig oder ebenso mit Leder oder Stoff bezogen sein soll wie der übrige Sessel. Und auch ein großer Tellerfuß – in Edelstahl oder Holz –statt des fünfarmigen Fußgestells aus gebürstetem Edelstahl ist kein Problem! Alles ist möglich, wenn Qualität aus (fast) noch naher Fertigung kommt. Obendrein ist der Hjortø jetzt ausgesprochen günstig: : 849 Euro in Stoff oder 998 Euro in Leder (Aufpreis für motorische Verstellung 289 Euro) kostet er jetzt im Angebot in Kiel bei Möbel Brocke.

Möbel-Brocke

Exerzierplatz 32

www.moebel-Brocke.de