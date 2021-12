Genuss-Weltreise mitten in Kiel

Das Einkaufen ist für die Kunden nach umfangreichen Umbaumaßnahmen nun noch angenehmer. Breite Gänge, viel Licht und eine übersichtliche Warenpräsentation machen das Stöbern zu einer erlebnisreichen Genuss-Weltreise. In der Bio-Ecke und in der Gewürz-Abteilung hat das Team Unverpackt-Stationen errichtet. Die Kunden können also ganz bequem in die bereitgestellten Papiertüten oder in mitgebrachte Behältnisse die Menge abfüllen, die sie benötigen. Als weiteres Highlight gibt es verschiedene Gewürze, von Bio-Anis bis Zimt, für 50 Cent pro Beutel. Außerdem arbeitet der Asia Laden Kiel mit drei weiteren Asia Läden, in Rendsburg, Neumünster und Lübeck, zusammen, sodass die Kunden die Produktvielfalt nicht nur in Kiel erleben können. Vorbeischauen lohnt sich.

Asia Laden Kiel

Fleethörn 23

Tel. 0431/677092

www.asia-laden-kiel.de

Asia Laden Rendsburg

Tönningerstraße 12

Asia Laden Lübeck

Wisbystraße 31

Asia Laden Neumünster

Wasbekerstraße 21