Heyck Kaffeerösterei und Teehandlung

Auch Schwarz-, Grün- und Roibuschtee gibt es weihnachtlich aromatisiert, ebenso wie köstlichen Kakao. Feinste Süßwaren-Spezialitäten von Berger, Clement und Michel Cluizel begeistern jede Naschkatze. Hübsch verpackt sind Tee, Kaffee und Kakao das ideale Geschenk auch für den kleinen Geldbeutel. Wer Freunde, Bekannte oder Firmenkunden mit feinen Präsenten rund um Tee und Kaffee beschenken möchte, ist im Traditionshaus Heyck immer gut beraten. Weihnachtsmänner und Bastelfans finden bei uns zudem dekorative Kaffeesäcke mit Motiven aus aller Welt. Bei Fragen rund um das Sortiment oder Vorbestellungen rufen Sie uns gern an. Die Abholung erfolgt ohne Wartezeiten und Parkplatzsuche am Seiteneingang. Oder nutzen Sie die bequeme Bestellung und Lieferung per Onlineshop.

Faulstraße 2a

Tel. 0431/94174

www.heyck.de