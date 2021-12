Modisches zur Weihnachtszeit bei Düffert Damenmode

Kein anderer Name in Kiel steht für exklusive Mode für moderne Frauen wie der Name Düffert – und das bereits seit zehn Jahren. Passend zur Weihnachtszeit findet dort die modebegeisterte Damenwelt die große Vielfalt an Strickmode zum Beispiel von Repeat, Hofius, Maerz, Mia Mai und Cassis.