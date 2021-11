Bonus Ihrer Krankenkasse gefällig?

Alle Jahre wieder – diese Worte dürften auch dem einen oder der anderen in diesen Tagen beim Gedanken an das Bonusheft der Krankenkasse durch den Kopf gehen. „Das Nachweisheft soll nicht nur an den regelmäßigen Zahnarztbesuch erinnern“, erklärt die Klausdorfer Zahnärztin Dr. Rebecca Broksch, „es ist auch bares Geld wert.