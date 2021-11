Der Profi rund ums Maurerhandwerk

Seit 23 Jahren ist der Maurer- und Betonbaumeister mit seinem Betrieb nun schon auf dem Markt, er bringt also reichlich Erfahrung mit. Sein Dank geht an die Auftraggeber und alle Kunden – darunter sehr viele Stammkunden, die ihm schon lange die Treue halten und sich mit immer neuen Anliegen vertrauensvoll an ihn wenden. Ein Anruf genügt, und der Chef kommt persönlich vorbei und schaut sich die Sache vor Ort an: „Ich berate, mache ein Angebot, und wenn wir uns einig sind, führen wir die Arbeiten zeitnah aus.“

Bernd Sotzek Bau GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Straße 2, Schwentinental

Tel. 04307/826220

sotzek@sotzekbau.de

www.sotzekbau.de