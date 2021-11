Die Genusswelt Asiens

Geschäftsführer Thanh Tam Nguyen und sein Team halten ein vielfältiges Angebot an warmen und kalten Speisen bereit, mit ausgewählten Spezialitäten der chinesischen Küche und Sushi. Das reichhaltige Büffet ist so angerichtet, dass man problemlos Abstand zu anderen Gästen halten kann. Das tägliche Abendbüffet von 17.30 bis 22 Uhr kostet 17,90 Euro (montags nur 14,90 Euro), und das tägliche Mittagsbüffet von 11.30 bis 15 Uhr kostet 9,90 Euro (sonntags 15,90 Euro). Am Eingang wird der 3G-Nachweis erfragt – bitte Personalausweis bereithalten.

China Restaurant Phönix

Dieselstraße 2, Schwentinental

Tel. 04307/8244295

www.restaurant-phönix.de