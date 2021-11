Eine neue Kultur des Lichts

Mit der Deckenleuchte Mito Aura kommt nun eine neue Designikone auf den Markt, die perfekt für Räume mit zentralem Deckenauslass geeignet ist. Mit dem ringförmigen Uplight Richtung Decke und dem kraftvollen, blendfreien Downlight in den Raum schafft sie einzigartige Lichtstimmungen und setzt eindrucksvolle Akzente – optional auch per Smartphone steuerbar. Erhältlich ist sie mit 40 oder 60 cm Durchmesser in den für die Serie Mito typischen, edlen Oberflächen, wahlweise mit weißer oder schwarzer Gabel zur Aufhängung. Jetzt zu erleben bei:

Giesecke Licht + Design GmbH

Axel und Katja Thal

Zum See 4-6, Schwentinental

Tel. 04307/812013

www.giesecke-lichtunddesign.de

Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr,

Adventssamstage 10-16 Uhr