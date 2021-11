Karibik oder Kanaren?

„Unsere eigenen Erfahrungen und die Feedbacks unserer Kunden bestätigen das täglich“, so Zwickler. Die Buchungen ziehen nicht nur bei den TOP Winterzielen Kanaren, Karibik oder Kapverden an sondern speziell auch Kreuzfahrten – Hochsee wie auf dem Fluss – stehen ganz hoch im Kurs bei den Kunden des Passage-Kontors. Unter anderem aber auch, weil die Reedereien ihre Programme bereits bis einschließlich 2023 buchbar gemacht haben. „Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt für die Urlaubsplanung und Buchung für 2022 und 2023“, da ist sich die Crew des Passage-Kontors einig. Und das mit 100% Service, denn selbstverständlich informiert die Crew umfassend über alle bestehenden Einreise-Formalitäten, Sonderregelungen zu Storno- oder Umbuchungsmöglichkeiten, sowie individueller Versicherungsschutz. Dass alle Mitarbeiter die Urlaubsvarianten, die sie ihren Kunden ans Herz legen auch in den letzten Monaten selbst erfahren und erlebt haben, versteht sich von selbst. Und auch bei der Beratung und Buchung ist das Team flexibel und perfekt aufgestellt. Ob mit vorheriger Terminvereinbarung im Büro, per WhatsApp, Telefon oder Zoom Videoberatung – die Crew vom Passage-Kontor macht auf allen Wegen aus Ihren Reiseträumen Traumreisen!

Passage-Kontor Kapitän P. Henssel

GmbH & Co.KG

Bahnhofstraße 32

24223 Schwentinental

Tel. 04307/66 00

NEU WhatsApp: 0174/770 6600

urlaub@passage-kontor.de

www.passage-kontor.de