Mobiles Zuhause auf Zeit

Seit über 50 Jahren ist Krüger Caravan der Anbieter gepflegter Wohnwagen und Wohnmobile für Paare und Familien, die Land und Leute hautnah erleben wollen. Und das geht am besten in einem Wohnmobil. Wer in diese Art zu reisen erst einmal hineinschnuppern möchte, kann dazu ein entsprechendes Reisemobil bei Krüger Caravan zunächst einmal mieten und von Schwentinental aus ins Reiseabenteuer starten. Mieter, die mit dem Zug anreisen, werden selbstverständlich vom Bahnhof abgeholt, damit sie ganz entspannt in ihren Urlaub starten können.

Krüger Caravan

Gutenbergstraße 11

Schwentinental

Tel. 04307/ 812540

www.krueger-caravan.de