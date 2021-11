Raum zum Aufblühen

Dabei sind die Spezialisten in Privatgärten, Außenanlagen von Gewerbe- und Geschäftshäusern sowie der Immobilienwirtschaft und öffentlichen Grünflächen tätig. „Wir arbeiten in allen Bereichen, in denen Natur gestaltet wird. Im harmonischen Zusammenspiel von Farben und Formen sowie Material und Pflanzen kreieren wir neue Naturräume“, fasst Geschäftsführer Mirko Martensen die Philosophie der Firma zusammen. Seine qualifizierten Mitarbeiter sind stets mit Leidenschaft am Werk, der Betrieb bildet zudem seit Jahrzehnten junge Menschen in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau aus.

Oskar Petersen GmbH

Preetzer Chaussee 80

Schwentinental

Tel. 0431/7998800

www.oskar-petersen.de