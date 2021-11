Sanfte Chiropraktik – eine sinnvolle Therapie für Pferde, Hunde und Katzen

Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich vom Leistungserhalt für gesunde Sport- und Diensthunde über die Begleitung in der Reha Phase nach orthopädischen und internistischen Operationen, aber auch auf die Verbesserung der Lebensqualität durch Abbau von Rückenschmerzen, die als Folge chronischer Erkrankungen wie Arthrosen auftreten können. Oft ist eine deutliche Reduktion des Schmerzmitteleinsatzes möglich. Ebenso zeigt die sanfte Chiropraktik positive Wirkung auf Tiere im höheren Lebensalter. So gelingt es häufig unserem Partner Hund bis ins hohe Lebensalter die Lust an der Bewegung zu erhalten. Die sanfte Chiropraktik stellt eine wirkungsvolle und nebenwirkungsarme Ergänzung zu den bekannten schulmedizinischen Therapieformen dar.

Dr. med. vet. Barbara Melle-Weber

Fachtierärztin für Chiropraktik (A)

Tierarztpraxis für Chiropraktik, Osteopathie

und Akupunktur

Dorfstraße 4

24211 Preetz

www.chiro4motion.de

mobil 0170/5288468