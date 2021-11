Smart Home mit Casambi

Dank des kleinen Formats lassen sich die Module nicht nur in neue Installationen integrieren, sondern auch bestehende Einheiten lassen sich problemlos mit Casambi nachrüsten und erweitern. Die Module passen hinter jeden Lichtschalter und in jede Leuchte. Es müssen keine neuen Kabel verlegt werden. Bis zu 127 Teilnehmer kann das Netzwerk umfassen. „Gerne zeigen wir Ihnen, wie sich Ihr Zuhause mit Casambi in ein Smart Home verwandeln lässt“, sagen die Experten von Giesecke Elektrotechnik.

Giesecke Elektrotechnik GmbH

Zum See 4-6, Schwentinental

Tel. 04307/81200

www.giesecke-elektrotechnik.de