Vielfältiger Fruchtgenuss

In dritter Generation kultiviert die Familie Schuster im idyllischen Schwentinetal Kern-, Steinund Beerenobst. Neben vielen gängigen Apfel- und Birnensorten werden hier auch neue und besondere alte Sorten angebaut. In der hofeigenen Mosterei werden die Äpfel zu Fruchtsaft verarbeitet und in „Bag-in-box“-Verpackung angeboten. Auch Obstbäume für den eigenen Garten stehen hier zum Verkauf. Bei Bedarf unterstützen Doris Schuster und ihr Team beim Pflanzen und Schneiden. Die Luke des beliebten Bauwagen-Hofcafés von Pausenboot bleibt in diesem Dezember coronabedingt leider geschlossen.

Obstquelle

Rastorfer Mühle 3, Schwentinental

Tel. 04307/294

www.obstquelle.de