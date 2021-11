Werde Teil des Dobbrick-Teams

Die Firma Dobbrick Bau in Schwentinental bildet Straßenbauer und Tiefbaufacharbeiter aus und freut sich jederzeit über motivierte Bewerber. „Im Rahmen eines Praktikums können sich Interessierte gerne einen ersten Eindruck von der Arbeit bei uns verschaffen“, empfiehlt Malte Dobbrick, der das Familienunternehmen in zweiter Generation mit seinen Eltern Margret und Bernd Dobbrick leitet. Erdarbeiten, Entwässerung, Kellerwandsanierungen, Pflasterarbeiten sowie Außenanlagen umfasst das Leistungsspektrum der Firma Dobbrick, die in diesem Sommer ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Hausverwaltungen, Privatkunden und der öffentliche Dienst schätzen sie als zuverlässigen Partner in den Bereichen Tiefbau und Außenanlagen.

Dobbrick Bau GmbH

Mühlenkoppel 5, Schwentinental

Tel. 0431/53021020

www.dobbrick-bau.de