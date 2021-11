Willkommen in St. Anna‘s Frisierstübchen

Zusammen mit Petra Möller und Corinna Werkmeister sowie ihren großen und kleinen Kundinnen und Kunden starten sie nun in die Adventszeit und sorgen vor Weihnachten noch für die perfekte Frisur. Durch die Lage des Salons im Seniorenheim haben manche Kunden aufgrund von Corona Bedenken – sie möchten kein Risiko für die Bewohner darstellen. „Keine Sorge“, versichert Ursula Schaff. „Wir planen unsere Termine für auswärtige Kunden und Bewohner so, dass sie zu keinem Zeitpunkt miteinander in Kontakt kommen.“

St. Anna‘s Frisierstübchen

St. Annen-Weg 4, Schwentinental

Tel. 04307/824532