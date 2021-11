Wintergärten, Glasoasen und Terrassendächer

Wer seinen Garten das ganze Jahr in vollen Zügen genießen möchte, ist bei Optimal Bautechnik GmbH an der richtigen Adresse: Auf einer Ausstellungsfläche von 600 m2 sind Terrassendächer, Wintergärten und Glasoasen zu sehen, die sich lichtdurchflutend und elegant auch an komplexe Bausituationen anpassen lassen.