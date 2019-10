Fotos: So läuft die Einheitsfeier 2019 in Kiel

03.10.2019, Scdhleswig-Holstein, Kiel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender scherzen mit Bürgern nach dem Ökumenischen Gottesdienst im Rahmen der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit vor der St. Nikolai Kirche. Schleswig-Holstein als Land mit dem aktuellen Bundesratsvorsitz richtet in diesem Jahr die zentrale Feier zum 3. Oktober aus. Der Tag der Deutschen Einheit soll an die deutsche Wiedervereinigung erinnern, die am 03. Oktober 1990 vollzogen wurde. Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++