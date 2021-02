Wie komme ich im Lockdown an Blumen?

Gelsenkirchen

Wer zum Valentinstag seine Zuneigung mit einem Blumenstrauß zeigen möchte, kann dies auch im Lockdown tun. Je nachdem, wo man wohnt, unterscheiden sich die Möglichkeiten. In jedem Fall sollte man nicht zu kurzfristig planen - sonst bleibt einem vielleicht nur noch der Strauß von der Supermarktkasse.

Wo bekomme ich zur Zeit Blumen?

"Wegen des Lockdowns dürfen zur Zeit Blumenfachgeschäfte nur in vier Bundesländern öffnen, und zwar in NRW, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und in Hessen", erklärt Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen. Aber auch dort, wo Blumenfachgeschäfte geschlossen bleiben müssen, bieten viele Floristinnen und Floristen ihre Sträuße in Kombination mit einem Abhol- und/oder Lieferservice an. Diese müssen entweder online oder per Telefon vorbestellt werden.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch?

Vorbestellt und abgeholt werden können Blumen und Pflanzen vielerorts auch im Gartencenter. Auch auf vielen Wochenmärkten gibt es Blumen zu kaufen. Im Supermarkt hingegen seien eher standardisierte Kreationen und Bundware erhältlich, so Fink. Ergänzend dazu gibt es online die Möglichkeit der Blumenvermittlung oder des Blumenversands. Bei der Blumenvermittlung Fleurop etwa werden die Valentins-Sträuße online bestellt und dann über die Blumenfachgeschäfte zugestellt.

Müssen es zum Valentinstag eigentlich immer Rosen sein?

Nicht unbedingt, denn gerade jetzt mit dem beginnenden Frühling gäbe es eine Vielzahl von blumigen Alternativen, erklärt die Expertin. "Dazu gehören natürlich Tulpen, die Frühjahrs-Boten schlechthin. Aber auch Ranunkeln, Anemonen oder Gerbera sind ebenfalls in den unterschiedlichsten Rot-Tönen verfügbar."

Und bis wann sollte ich meinen Strauß am besten vorbestellen?

"Da der diesjährige Valentinstag auf einen Sonntag fällt, empfiehlt sich eine frühzeitige Vorbestellung, um sicher zu gehen.", rät Nicola Fink. Sie empfiehlt, den blumigen Gruß im Fachgeschäft schon drei bis vier Tage vorher zu bestellen. Je aufwendiger und individueller die Kreation, desto länger kann dies dauern. Auch wer über einen Blumenvermittler oder -versand ordert, sollte sich am besten rechtzeitig kümmern. Schon jetzt können die romantischen Sträuße vorbestellt werden.

