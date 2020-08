Anzeige - 100 neue Auszubildende und Dualstudierende für 2021 gesucht

Kiel

"Wir setzen unsere Ausbildungsoffensive auch in Zeiten von Corona konsequent fort und beugen gleichzeitig dem Fachkräftemangel vor. Wir möchten jungen Menschen die Chance geben, mit einer attraktiven Ausbildung den Grundstein für einen spannenden Berufsweg mit ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven zu legen", erklärt Iris Kröner, Landesdirektorin der AOK NORDWEST.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung nach drei Jahren werden die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegend in den unterschiedlichen Bereichen der Kundenberatung eingesetzt. „Für Auszubildende mit guten Leistungen bieten sich zahlreiche Karrierechancen nach der Ausbildung“, so Kröner. So ist ein Aufstieg zum AOK-Fachwirt/ AOK-Fachwirtin oder das Studium zum AOK-Betriebswirt/ AOK-Betriebswirtin möglich, dessen erfolgreicher Abschluss die Chance auf Führungsaufgaben bietet.

Duales Studium über acht Semester

Außerdem bietet die AOK weiterhin ein Duales Studium über acht Semester mit dem international anerkannten Abschluss Bachelor of Arts (B. A.) an. Das Duale Studium verbindet die akademische Ausbildung durch eine Hochschule mit beruflicher Praxis im Unternehmen mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B. A.). Es wird parallel zur dreijährigen Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten absolviert.

Bewerbungsschluss für einen Ausbildungsjob oder das Duale Studium bei der AOK NORDWEST im nächsten Jahr ist am 4. Oktober. Die Bewerbung ist ausschließlich online möglich unter:

https://www.aok.de/nw/karriere