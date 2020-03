Kiel

Erfreulich ist: In Schleswig-Holstein werden zunehmend weniger Antibiotika verordnet. Im ersten Halbjahr 2019 ist die Anzahl der Verordnungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent gesunken. „Damit Antibiotika als lebenswichtige Medikamente auch in Zukunft noch wirksam bleiben, ist es wichtig, die Menschen über einen sinnvollen Einsatz von Antibiotika aufzuklären und zu einem sorgsamen Umgang damit zu sensibilisieren“, sagt AOKVorstandschef Tom Ackermann. Die AOK wolle die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und eine indikationsgemäße Verschreibung durch die Ärzte fördern, so Ackermann. So können Ärzte, Apotheker und Patienten gleichermaßen dazu beitragen, dass Antibiotika sinnvoll und verantwortungsbewusst eingesetzt werden.