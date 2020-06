Kiel

Kiel, 16.06.2020. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind Bewegung und gesunde Ernährung aber auch Achtsamkeit und Entspannung besonders wichtig. Die neuen Gesundheitskurse der AOK NordWest beginnen am 16.06.2020 und unterstützen dabei ‚Gesund unterwegs‘ zu sein – in der Gruppe oder ganz flexibel auch online zu Hause. „Über 25 Kurse ermöglichen den Menschen in Kiel einen optimalen Wiedereinstieg in ein gesünderes Leben. Bei unseren Angeboten achten wir natürlich darauf, dass die derzeit gültigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden“, so AOK-Serviceregionsleiter Stefan Kölpin.

Neben den bewährten Angeboten wie Aquafitness, Functional Training, Qi Gong oder Progressive Muskelentspannung bietet das AOK-Kursprogramm ganz neue Möglichkeiten im Online-Bereich: das Rückencoaching und das Ernährungs- und Vitalitätstraining von CyberFitness. Die internetbasierten Programme bieten 100 Prozent Flexibilität. Der Trainer ist immer bereit – zu Hause oder zum Beispiel auch in der Mittagspause. Im Bereich ‚gesundbewegen‘ gibt es mit dem Sanften Rückentraining, dem Pilates & Faszientraining und dem Kraftausdauertraining im Fitnessstudio, drei weitere interessante Kursangebote.

Unter dem Motto ‚gesunderleben‘ können Interessierte verschiedene Schnupperangebote ausprobieren. Wie wäre es zum Beispiel mit FitJump oder Outdoor Fitness. Unser Kursprogramm greift aktuelle Trends auf und bietet viele neue Anregungen für einen aktiven, gesunden und entspannten Alltag“, so Kölpin.

Zusätzlich gibt es die bekannten AOK-liveonline-Kurse, an denen die Teilnahme bequem von zu Hause aus möglich ist. Die Teilnehmer stehen zu festen Kurszeiten im Livekontakt. Im Programm sind dabei Kurse wie ‘Mit Köpfchen zum Wunschgewicht’ oder ‚ Achtsamkeit und Balance‘, aber auch Entspannungs- und Ernährungsvorträge. Infos dazu gibt es unter www.liveonlinecoaching.com. Aktuell hat die Gesundheitskasse darüber hinaus ihre Kooperation mit dem Online-Kursanbieter Cyberfitness erweitert. Viele weitere interessante Kursangebote im Online-Fitnessclub sind online unter www.cyberpraevention.de/aok mit dem Gutscheincode „aoknwhome“ einsehbar.

Alle AOK-Präventionsangebote sind exklusiv, kostenfrei für AOK-Kunden und werden von qualifizierten Fachkräften geleitet. Das neue Kursprogramm ist ab sofort in allen AOK-Kundencentern erhältlich, im Internet unter aok.de/nw abrufbar oder kann beim AOK Serviceteam unter Telefon 0800 2655-185150 angefordert werden. Anmeldungen sind ab dem 16.06.2020 08:30 Uhr möglich. Die Online-Anmeldung unter www.aok.de/nw/mailing-kursprogramm ist der schnellste Weg zu einem Kursplatz und stellt per Mail immer aktuelle Informationen rund um das Kursgeschehen sicher. Telefonische Anmeldungen sind aber auch beim AOK Serviceteam möglich.

„Wir sind guter Hoffnung, dass wir die Kurse nach der Sommerpause wie geplant durchführen können. Die Teilnehmer können sich darauf verlassen, dass die jeweils aktuell gültigen Hygieneregeln und Mindestabstände vollumfänglich eingehalten werden. Vor jedem Kursstart werden wir eine Risikoeinschätzung vornehmen und tagesaktuell reagieren. Die Sicherheit unserer Versicherten steht an erster Stelle“, teilt Kölpin mit.