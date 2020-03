Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel ist aufgrund der gesetzlich gegebenen Versorgungsstrukturen nicht unbedingt die erste Adresse, wenn es um die Früherkennung von Brustkrebs geht. Aber eine der verlässlichsten. Im Mammazentrum der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der Klinik für Diagnostische Radiologie kommt ein Großteil der Befunde an, die bei der Qualitätsgesicherten Mammadiagnostik (QuaMaDi), bei anderen Untersuchungen in den ärztlichen Praxen, aber auch im Screening verdächtige Eigenschaften aufweisen. Ob sich ein solcher Verdacht bestätigt oder in Wohlgefallen aufl öst, das stellt sich dann dank der exzellenten diagnostischen Möglichkeiten des größten norddeutschen Brustzentrums heraus.