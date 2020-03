Die meisten Kinder lieben Bewegung. Weil das übers ganze Jahr so ist, hat auch jede Jahreszeit ihre typischen Sportarten und Freizeitbetätigungen – und damit auch ihre typischen Unfälle. "Jetzt im Frühling passiert natürlich oft etwas bei allem, was man im Freien machen kann", erläutert Dr. Michael Müller von der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel. Lockt hingegen das Wetter nicht so sehr ins Freie, lauert die Unfallgefahr meist unterm Hallendach.