In vielen Familien in Schleswig- Holstein kommt Bewegung zu kurz. Das belegt die Umfrage des IGES Instituts im Rahmen der jüngsten ‚AOK-Familienstudie‘. Danach spielt für jede dritte Familie körperliche Aktivität in der Freizeit überhaupt keine Rolle. „Dabei hat sich gezeigt, dass Kinder aus aktiven Familien besser in der Schule zurechtkommen, seltener unter Stimmungsschwankungen leiden und besser einschlafen können“, sagt Susanne Wiltfang, Präventionsexpertin der AOK NORDWEST.