Damit der Nachwuchs vom ersten Tag an gesund aufwächst, bieten die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten besondere Früherkennungsuntersuchungen an. Im Anschluss an die letzte Früherkennungsuntersuchung für Kinder (U11) werden die sogenannten Jugenduntersuchungen (J1 und J2) angeboten. Allerdings nutzte 2018 nur knapp jeder neunte Teenager in Schleswig-Holstein dieses kostenfreie Angebot.