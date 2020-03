Ein Universitätsklinikum heißt nicht zuletzt deshalb so, weil dort neben der Behandlung von kranken Menschen und der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses die wissenschaftliche Forschung eine herausgehobene Rolle spielt. Am UKSH profitieren davon immer wieder unmittelbar die Patientinnen und Patienten. Eine neue Herzklappentechnologie, die am Universitätsklinikum in Kiel entwickelt wurde, ist seit wenigen Wochen in allen Ländern der Europäischen Union zugelassen.