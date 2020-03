Die hohe Qualität der universitären Hochleistungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein erfordert Spitzenleistungen auf jedem Gebiet – gerade auch dort, wo man es auf den ersten Blick nicht vermutet. So bietet die Service Stern Nord GmbH – größtes Tochterunternehmen des UKSH – mit ihren rund 2000 Servicekräften ein breites Spektrum nicht-medizinischer Leistungen aus einer Hand an – von der Logistik, Hauswirtschaft und Patientenverpfl egung, der sterilen Aufbereitung von Medizinprodukten, den Empfängen und Telefonzentralen, dem Servicemanagement und der Garten- und Landschaftspfl ege bis hin zum Sicherheitsdienst.